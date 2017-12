später lesen Spitzentreffen am Mittwoch SPD rüstet vor Gesprächen mit Union bei roten Linien ab FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Nach dem mühsamen Ja der SPD zu Gesprächen mit der Union über eine mögliche Regierungsbildung wollen die Parteispitzen schon am kommenden Mittwoch zu ersten Gesprächen zusammenkommen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am späten Donnerstagabend in Berlin. dpa