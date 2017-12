später lesen Ringen um neue Regierung SPD-Vize Stegner: „Wir lassen uns nichts diktieren“ FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Mit Blick auf die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD hat SPD-Vize Ralf Stegner harte Verhandlungen angekündigt. „CDU, CSU, FDP und Grüne haben ihre Verhandlungen an die Wand gefahren - jetzt will die Union was von uns, nicht wir von denen, ohne die SPD läuft gar nichts in Deutschland“. dpa