Ringen um neue Regierung SPD-Vorstand für Gespräche mit Union FOTO: Michael Kappeler

Wenige Tage vor Beginn des SPD-Parteitages will die Parteispitze über das weitere Vorgehen im Ringen um eine neue Regierung beraten. Dazu kommt der Bundesvorstand am Vormittag in Berlin zusammen. dpa