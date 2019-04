Im Fall der bundesweit verschickten Drohmails mit rechtsextremistischem Inhalt geht die Polizei von mindestens zwei Tätern aus. dpa

Das sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Am Vortag war ein Drohschreiben gegen die Berliner Generalstaatsanwältin Margarete Koppers bekannt geworden. „Diese Mail ist uns bekannt, wir nehmen sie sehr ernst und gehen dem mit Hochdruck nach“, sagte der Sprecher.

In dem mit „Staatsstreichorchester“ unterzeichneten Drohschreiben werden 100 Millionen Euro in der Kryptowährung „Monero“ gefordert. Neben der persönlichen Drohung gegen die Staatsanwältin wird unter anderem mit „Pogromen“ gedroht. Kein Jude, Moslem, Journalist oder linker Politiker solle sich mehr sicher fühlen, zitierte der RBB aus dem Schreiben, das am Sonntagabend verschickt worden sein soll.

Im Zusammenhang mit seit April 2018 verschickten Drohschreiben rechtsextremen Inhalts an Behörden in mehreren Bundesländern sitzt ein Tatverdächtiger seit Samstag in Schleswig-Holstein in Untersuchungshaft. Ob es bei dem neuen Drohschreiben eine Verbindung zu dem Mann gebe, sei Gegenstand von Ermittlungen.

