30 Jahre Mauerfall : Steinmeier dankt Osteuropäern - Merkel: Hass, Rassismus und Antisemitismus entgegentreten

Gedenken an den Mauerfall: In Wittlich erinnert ein Original-Stück der Berliner Mauer an die Wiedervereinigung Deutschlands und den Fall der Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland. Der gebürtige Wittlicher Künstler Friedel Drautzburg, der in Berlin lebt, hat das Originalstück 2010 der Stadt Wittlich gestiftet. Das Mauer-Element ist 3,60 Meter hoch 1,20 Meter breit und 2,75 Tonnen schwer. Es steht an der Zufahrt zum Rommelsbach-Parkplatz an der Lieser. hpl/Foto: Angelina Burch. Foto: TV/Angelina Burch

Berlin Bei den Mauerfall-Feierlichkeiten in Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Menschen in Tschechien, der Slowakei, in Ungarn und Polen für ihren maßgeblichen Beitrag zur Wiedervereinigung gedankt. Bundeskanzlerin Angela Merkel rief dazu auf, Hass, Rassismus und Antisemitismus entschlossen entgegenzutreten.

«Ohne den Mut und den Freiheitswillen der Polen und Ungarn, der Tschechen und Slowaken wären die friedlichen Revolutionen in Osteuropa und die deutsche Einheit nicht möglich gewesen», sagte er am Samstag.

Steinmeier sprach am Denkmal für die vier Visegrad-Staaten, das an deren Beitrag zum Fall der Mauer erinnert. Zum Denkmal war er mit den Staatsoberhäuptern dieser Länder gekommen. Er hatte sie zum 30. Jahrestag des Mauerfalls nach Berlin eingeladen. Heute erinnere man sich an eine große historische Leistung. Europa sei glücklicherweise vereint, sagte Steinmeier.

Das Denkmal liegt unweit der zentralen Mauer-Gedenkstätte in der Bernauer Straße. Dort hatten Steinmeier sowie Zuzana Caputova (Slowakei), Milos Zeman (Tschechien), Andrzej Duda (Polen) und Janos Ader (Ungarn) zuvor an den Feierlichkeiten teilgenommen. Die Bernauer Straße gilt als Symbol der deutschen Teilung. Als die Mauer 1961 hochgezogen wurde, lag die Häuserfront der Straße im Osten, der Bürgersteig im Westen.

Merkel: Hass, Rassismus und Antisemitismus entgegentreten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls dazu aufgerufen, Hass, Rassismus und Antisemitismus entschlossen entgegenzutreten. Zugleich forderte sie die Menschen bei den zentralen Feierlichkeiten in Berlin am Samstag auf, sich nicht entmutigen zu lasen. «Keine Mauer, die Menschen ausgrenzt und Freiheit begrenzt, ist so hoch oder so breit, dass sie nicht doch durchbrochen werden kann», sagte Merkel in der Kapelle der Versöhnung auf dem früheren Todesstreifen an der Bernauer Straße.

Am Abend wird Steinmeier am Brandenburger Tor bei einer großen Bühnenshow zu den Menschen sprechen.

Bei Gedenkveranstaltungen ab dem Abend entlang der früheren innerdeutschen Grenze von Bayern bis Schleswig-Holstein wollen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Sport auf den Mauerfall und die drei Jahrzehnte danach zurückblicken. Die Gesprächsrunden werden live im Fernsehen übertragen. Am einstigen Grenzübergang Marienborn zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ist ein Festival mit Auftritten verschiedener Bands geplant.