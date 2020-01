Gedenkstunde für NS-Opfer : Steinmeier warnt vor „bösen Geistern in neuem Gewand“

Berlin Der Bundestag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft zum entschiedenen Kampf gegen Antisemitismus auf. Unter den Zuhörern ist ein besonderer Gast.

„Erheben wir uns gegen den alten Ungeist in der neuen Zeit“, sagte er in der Gedenkstunde des Bundestags für die Millionen Opfer des Nationalsozialismus. An ihr nahm auch der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin teil.

Der Bundestag erinnert jedes Jahr in einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus. Allein im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz im von der Wehrmacht besetzten Polen ermordete die SS mindestens 1,1 Millionen Menschen, zumeist Juden. Die wenigen Überlebenden wurden vor 75 Jahren, am 27. Januar 1945, von Soldaten der Roten Armee befreit. In ganz Europa fielen dem Holocaust rund 6 Millionen Juden zum Opfer. Im von Nazi-Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieg starben mindestens 55 Millionen Menschen.