Enorme Leistung : Steinmeier würdigt Arbeit von Pflegenden in Corona-Krise

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier telefoniert an seinem Schreibtisch mit der Bewohnerin eines Altenheims in Bremen. Foto: -/Bundespresseamt-Pool/dpa

Berlin Es ist der Internationale Tag der Pflege. Der Bundespräsident nimmt ihn zum Anlass, Pflegenden zu danken. Und sich an die älteren Menschen zu wenden - jenen, die das Land aufgebaut haben, wie er sagt. Eine Pflegeheim-Bewohnerin bekommt einen Anruf.

Dabei bezog er ausdrücklich diejenigen mit ein, die schwer kranke Angehörige zuhause pflegen. „Sie gehen dabei oft bis an die eigenen Grenzen und darüber hinaus“, sagte Steinmeier in einer Videobotschaft vom Dienstag. Zugleich sprach er den seit Wochen von ihren Angehörigen isolierten Menschen in Pflegeheimen Mut zu: „Für die, die auf Hilfe angewiesen sind, die unter Einsamkeit gelitten haben in den letzten Wochen, gibt es Hoffnung: Besuche in den Heimen sind bald wieder möglich.“