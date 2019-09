Bsirske nimmt Abschied : Steinmeier würdigt Gewerkschaften als unverzichtbar

Leipzig Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Gewerkschaften als unverzichtbar für Freiheit und Zusammenhalt in der Gesellschaft gewürdigt.

„Sie leisten einen Dienst an der Demokratie“, sagte Steinmeier am Sonntagabend bei der Eröffnung des Verdi-Bundeskongresses in Leipzig. Bei den großen politischen Fragen der Zeit - von der Digitalisierung bis zum Klimawandel - komme es auf die Mitwirkung der Gewerkschaften an. Verdi sei „durch und durch politisch“ und ergreife Partei für ein solidarisches Land. „Dieser Anspruch ist heute unverändert wichtig. Offenheit, Freiheit, Solidarität - davon lebt unsere Demokratie“, sagte Steinmeier.