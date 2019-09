Gauland kritisiert Präsidenten : Steinmeier zur AfD: Autoritäres Denken ist „antibürgerlich“

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Anspruch der AfD, das Bürgertum zu vertreten, klar widersprochen und der Partei indirekt eine „antibürgerliche“ Haltung bescheinigt.

Gauland kritisierte den Bundespräsidenten für dessen Aussagen: „Steinmeier verlässt mit seinen Äußerungen zur AfD und mir den Boden der Neutralität“, monierte er. Ein Bundespräsident sollte sich nicht in Parteipolitik einseitig einmischen. „Er ist Bundespräsident für alle Parteien und für alle Deutschen.“ Er unterhalte sich gern mit Steinmeier unter vier Augen über das, was bürgerlich sei und sein sollte, sagte Gauland. „Öffentliche Parteinahme gegen eine demokratische Partei gebührt nicht dem Amt des Bundespräsidenten.“

Steinmeier betonte in dem Interview: „Jede Partei muss sich entscheiden, wo sie stehen will: entweder völkisch kollektivistisch oder aufgeklärt bürgerlich. Beides gleichzeitig geht nicht.“ Angesichts des wachsenden Zulaufs zu Rechtspopulisten plädierte das Staatsoberhaupt dafür, in der Erinnerung an den Nationalsozialismus und dessen Gräueltaten nicht nachzulassen. „Die eigene Geschichte und die Gegenwart derjenigen, die wählen gehen, sind nicht mehr genügend miteinander verknüpft“, sagte er. „Unsere Verantwortung kennt keinen Schlussstrich.“