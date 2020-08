Belastung von Mitangeklagtem : Stephan Ernst gesteht tödlichen Schuss auf Lübcke

Frankfurt/Kassel Der Hauptverdächtige im Mordfall Lübcke räumt erstmals vor Gericht die Tat ein. Damit kehrt er zu seinem ersten, widerrufenen Geständnis zurück. Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied.

„In dem Moment sah ich, dass er wieder aufstehen wollte - und da habe ich geschossen“, erklärt er in einem Geständnis, das sein Anwalt Mustafa Kaplan am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verlas. Gleichzeitig belastete Ernst den Mitangeklagten Markus H., der ebenfalls am Tatort gewesen sei und eine entscheidende Rolle gespielt habe.