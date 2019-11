425.000 Mitglieder stimmen ab : Stichwahl um den SPD-Vorsitz beginnt

Berlin Für die Suche nach einer neuen Spitze braucht Deutschlands älteste Partei eine Stichwahl. Der Ausgang der ersten Runde im Kampf um die neue SPD-Spitze war denkbar knapp. Ab heute stimmen die Mitglieder erneut ab - mit ungewissem Ausgang.

Die Chefsuche bei der SPD geht an diesem Dienstag in die zweite und entscheidende Runde. Rund 425 000 Parteimitglieder sind aufgefordert, ihre Stimme in der Stichwahl abzugeben.