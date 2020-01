Rechnungshof sieht Mängel : Streit um Pkw-Maut: „Ohrfeige“ für Scheuer

Berlin Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Pkw-Maut hört erste Zeugen. Einen kritischen Bericht wertet die Opposition als schwere Belastung für den Verkehrsminister.

Der Rechnungshof hatte Scheuer bereits in einem Bericht schwerwiegende Mängel vorgeworfen. Das Ministerium habe bei den Maut-Verträgen „Vergaberecht verletzt“ und „gegen Haushaltsrecht verstoßen“, hatten die Finanzkontrolleure im November in einem Bericht an den Bundestag geschrieben.