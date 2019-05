Prozess in Wuppertal : Sven L. reklamiert Begriff „Scharia-Polizei“ für sich

Prozess in Wuppertal

Die Angeklagten kommen beim Prozess um die sogenannte Scharia-Polizei in einen Gerichtssaal des Landgerichts Wuppertal. Vor fünf Jahren waren Islamisten unangemeldet und in Warnwesten mit dem Aufdruck „Shariah Police“ nachts durch Wuppertal gezogen. Foto: Henning Kaiser.

Wuppertal Der frühere Salafistenprediger Sven L. hat vor Gericht angegeben, dass der Name „Scharia-Polizei“ für den Auftritt einer Gruppe von Islamisten in Wuppertal auf ihn zurückgeht.

Um sich nicht strafbar zu machen, habe er die englische Variante „Shariah Police“ auf Warnwesten drucken lassen, sagte der 38-jährige am Freitag als Zeuge in einem Prozess am Wuppertaler Landgericht. „Ich bin von Karnevalskostümierungen ausgegangen, da steht ja auch mal „Police“ drauf, und es ist nicht strafbar.“ Einige der jetzigen Angeklagten hätten ihn damals vor dem Benutzen des Namens gewarnt. Auf die Frage des Richters, warum er ihn dennoch gewählt habe, sagte der gelernte Feuerwehrmann: „Selbstüberschätzung“.