Syrien will den Kurden gegen die Türken helfen

Die syrische Regierung will der Kurdenmiliz YPG im Kampf gegen die Türkei rasch militärische Hilfe leisten. Regierungsnahe Milizen würden innerhalb weniger Stunden in der umkämpften Region Afrin eintreffen, berichtete Syriens staatliche Nachrichtenagentur Sana. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu reagierte auf die Kooperation zwischen YPG und syrischer Armee mit der Drohung, türkische Soldaten würden auch gegen syrische Truppen vorgehen. "Wenn sie kommen, um die YPG zu verteidigen, dann kann niemand und nichts uns oder die türkischen Soldaten stoppen", sagte Çavusoglu. Die Türkei ist im Januar in Syrien einmarschiert, um die YPG zu vernichten.