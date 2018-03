später lesen Damaskus Tausende fliehen vor Assad-Truppen in Ost-Ghuta Teilen

Die syrische Armee ist nach eigenen Angaben am Wochenende in der Rebellen-Enklave Ost-Ghuta weiter vorgerückt. Ein Kommandeur sagte gestern, die Truppen müssten nur noch wenige Kilometer vorankommen, um das Rebellengebiet in zwei Teile zu spalten. Tausende Menschen waren Beobachtern zufolge auf der Flucht. Die Flüchtlinge versuchten, im Zentrum von Ost-Ghuta Unterschlupf zu finden. Die Einnahme eines der letzten größeren Rückzugsgebiete der Aufständischen wäre ein wichtiger Sieg für Präsident Baschar al Assad in dem seit rund sieben Jahren dauernden Bürgerkrieg. In den vergangenen Wochen wurden bei der von Russland und Iran unterstützten Offensive nach UN-Angaben fast 600 Menschen in der Enklave getötet. Mehr als 2000 Menschen seien verletzt worden.