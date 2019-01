später lesen Mord vor 100 Jahren Tausende Menschen bei Gedenken an Luxemburg und Liebknecht FOTO: Jörg Carstensen FOTO: Jörg Carstensen Teilen

Mehrere Tausend Menschen haben in der Hauptstadt der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vor 100 Jahren gedacht. An der Gedenkstätte der Sozialisten am Zentralfriedhof Friedrichsfelde wurden Kränze und rote Nelken für die Kommunistenführer niedergelegt. dpa