Aus Sorge vor dem großen Knall könnte die EU einen neuen Brexit-Countdown billigen. Aber was dann? May hofft auf Merkel und Macron. Von Kristina Dunz

Könnte das Brexit-Chaos doch nur so einfach ausgebügelt werden wie die Panne bei der Ankunft der britischen Premierministerin am Dienstag im Kanzleramt. Als Theresa May am Mittag aus ihrer Limousine steigt, ist niemand da, der sie begrüßt. Von Angela Merkel keine Spur. Dabei kommt es so kurz vor dem EU-Sondergipfel am Mittwoch doch auch so sehr auf die Bilder an.

Der Brexit ist für diesen Freitag geplant, aber die Briten wissen nicht, wie sie aus der EU herauskommen sollen. Das Parlament ist heillos zerstritten. May bittet noch einmal um Aufschub. In London geht es drunter und drüber, in Brüssel sind alle nur noch genervt. Für alle Beteiligten ist das eine Zerreißprobe. Nun richten sich die Augen wieder auf Merkel, die krisenerprobte, dienstälteste und erfahrenste Regierungschefin in der EU. May will mit ihr darüber sprechen, ob London eine zweite Fristverlängerung bis zum 30. Juni für den Ausstieg Großbritanniens aus der EU bekommen kann. Zwar präsentieren Soldaten zu Mays Empfang das Gewehr, aber sie geht ganz allein über den roten Teppich ins Kanzleramt - das allerdings so zielstrebig als hätte sie nichts anderes erwartet. Doch dann alles auf Anfang. Merkel kommt mit May wieder raus, zurück auf den Teppich, lächeln, Hände schütteln, das schöne Wetter als gutes Omen preisen. Geht doch.

Was die beiden Regierungschefinnen dann im Kanzleramt besprechen, behalten sie erst einmal für sich. May hat im Anschluss noch einen anderen wichtigen Termin: in Paris beim französischen Präsidenten Emanuel Macron. Während Merkel einen harten, ungeordneten Brexit an diesem Freitag unbedingt verhindern will, steht Macron einer weiteren Verschiebung skeptisch gegenüber. Wenn aber er und Merkel May noch einmal helfen, wird es leichter, auch die anderen 25 EU-Partner zu überzeugen. Dennoch gilt: Sagt auch nur einer von ihnen Nein, nimmt das Brexit-Drama für die Wirtschaft und viele Bürger seinen Lauf. Denn es ist kaum vorstellbar, dass das britische Unterhaus, das zu dem 600 Seiten dicken und von May nur mit Mühe ausgehandelten Brexit-Vertrag schon dreimal No sagte, plötzlich Yes ruft.

Das Problem ist, dass London in den bald drei Jahren seit der knappen britischen Entscheidung für den Austritt aus der EU viel Vertrauen bei den Mitgliedstaaten verloren hat, weil die Vorstellungen von dem Abschied aus der Gemeinschaft abenteuerlich klangen. Brüssel akzeptierte nicht, dass London sich die Rosinen rauspickt und das macht dem Königreich bis heute schwer zu schaffen. Deshalb bestehen Zweifel, dass eine abermalige Fristverlängerung zu einem Konsens in London über das Wie des Austritts führen wird.

Derweil bleiben große Themen liegen, die in der EU längst geregelt sein sollten wie eine Digitalsteuer. Das Ringen um den Brexit blockiert nicht nur London, sondern auch Brüssel. Und deshalb ist die Lust auf eine Verlängerung gering.

Der CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspary sagte unserer Redaktion, im britischen Unterhaus zeichne sich nach wie vor für keine Mehrheit für eine Lösung ab. „Es gibt also kein neues Argument für eine Verlängerung.“ Eine Verlängerung dürfe es nur im Notfall und nur unter der Bedingung geben, dass die Briten an der Europawahl im Mai teilnehmen und das Austrittsdatum mindestens um zwölf Monate verschoben werde. „Bei einer nur kurzen Verlängerung besteht die Gefahr, dass wir das britische Politik-Chaos in die EU importieren und sie die Institutionen von innen heraus blockieren.“

Zuvor hatte EU-Ratspräsident Donald Tusk eine flexible Verlängerung um bis zu zwölf Monate vorgeschlagen. Der Vorschlag ist auch als „Flextension“ oder „Flexi-Brexit“ bekannt. Wie Merkel dazu steht, sickert dann nach einer Sitzung der Unionsfraktion durch. Auch die Kanzlerin hält offenbar eine Verschiebung des Brexits bis Ende 2019 oder Anfang 2020 für möglich. Zumindest sprach sie vor den Unionsabgeordneten davon, dass es beim Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs darum gehen werde: um eine flexible Erweiterung des Austrittstermins.

Aber was dann? Nach Casparys Ansicht wäre die beste Lösung, wenn London „den Artikel-50-Antrag zurückzieht“. Der Artikel 50 im Vertrag über die Europäische Union regelt das EU-Austrittsverfahren. Caspary sagt: „Unsere Türen sind für den Fall weit offen.“