Ministerpräsidentenwahl : Thüringen: Ramelow scheitert auch im zweiten Wahlgang

Erfurt Hochspannung in Thüringen: Schafft es Bodo Ramelow, sich zum Ministerpräsident wählen zu lassen? Seine rot-rot-grüne Wunschkoalition hat im Landtag keine Mehrheit.

Der Linke-Politiker, der mit SPD und Grünen eine Minderheitsregierung bilden will, verfehlte bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt am Mittwoch die absolute Mehrheit. Die Entscheidung fällt nun in einem dritten Wahlgang.