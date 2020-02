Aussprache im Bundesvorstand : Thüringer CDU: Verabredung mit Linke, SPD und Grünen hält

Erfurt Ein „Stabilitätsmechanismus“ soll Rot-Rot-Grün Mehrheiten im Erfurter Landtag verschaffen. Helfen soll dabei die CDU. Deren Spitzenleute wurden nach Berlin beordert. Dabei habe man „einige Missverständnisse“ ausräumen können, heißt es danach.

Linke, SPD und Grünen in Erfurt hatten am Freitag mit der CDU einen Kompromiss zur Beilegung der Regierungskrise in Thüringen vereinbart. Teil davon ist ein „Stabilitätsmechanismus“, nach der die CDU einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung bis zu Neuwahlen am 25. April 2021 projektbezogen zu Mehrheiten verhelfen will. Zugleich einigte man sich auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März, bei der der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) wieder antreten will.