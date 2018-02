später lesen Washington Trumps Anwalt soll Schweigegeld gezahlt haben Teilen

Der persönliche Anwalt von US-Präsident Donald Trump hat einer Pornodarstellerin, die eine Affäre mit Trump behauptet, aus eigener Tasche 130.000 US-Dollar (106.000 Euro) gezahlt. In einem Statement an die "New York Times" erklärte Michael Cohen, er habe dieses Geld nicht zurückerstattet bekommen. Zum Zweck der Zahlung äußerte Cohen sich nicht. Medienberichten zufolge handelt es sich um Schweigegeld, damit die als "Stormy Daniels" agierende Pornodarstellerin Stephanie Clifford nicht über eine Sex-Affäre mit Trump spricht.