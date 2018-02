später lesen Neu Delhi Trumps Sohn wirbt in Indien für Familienkonzern Teilen

Donald Trump Junior, ältester Sohn des US-Präsidenten, macht in Indien Werbung für Luxus-Apartments des familieneigeigenen Immobilienkonzerns. Er nahm für die Trump Organization an einer Diskussionsveranstaltung mit indischen Immobilienentwicklern teil, um die Verkäufe der Wohnungen anzukurbeln, wie der Sender CNBC-TV18 berichtete. Ende der Woche soll der 40-Jährige aber auch eine Rede zur Politik in der Indien-Pazifik-Region halten.