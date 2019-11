Aus salafistischem Milieu : Türkei schiebt Familie nach Deutschland ab

Istanbul Die Türkei schiebt eine siebenköpfige Familie nach Deutschland ab. Sie gehörte früher dem salafistischen Milieu in Hildesheim an.

Die Familie stammt ursprünglich aus dem Irak. Bis auf den Vater haben alle Familienmitglieder die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie war Ende Januar von Deutschland in die Türkei gereist und nach zwei Monaten in der Stadt Samsun festgenommen worden. In türkischer Abschiebehaft wurde eines der Kinder geboren. Den Grund für die Inhaftierung haben die türkischen Behörden nicht mitgeteilt. Über einen möglichen Aufenthalt der Familie im ehemals von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kontrolliertem Gebiet im Irak oder Syrien ist nichts bekannt.