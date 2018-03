später lesen Nach Demonstration in Berlin Türkei verlangt Festnahme von Kurdenpolitiker Muslim FOTO: dapd, Oliver Lang FOTO: dapd, Oliver Lang Teilen

Die Türkei hat von Deutschland die Festnahme und Auslieferung des syrischen Kurdenpolitikers Saleh Muslim gefordert. Er hatte Samstag in Berlin an einer Demonstration gegen die türkische Militäroffensive in Afrin teilgenommen.