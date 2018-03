Türkei wirbt für Entschärfung der Reisehinweise

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu hat seinen deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel (SPD) aufgefordert, die Reisehinweise für die Türkei zu entschärfen. "Die letzte Warnung, die wir gesehen haben, spiegelt nicht die Realität der Türkei und das Niveau unserer bilateralen Beziehungen wider", sagte Çavusoglu gestern nach einem Treffen mit Gabriel in Berlin. Das Auswärtige Amt warnt seit Juli vor willkürlichen Festnahmen in allen Landesteilen der Türkei inklusive touristischer Regionen.

Zudem könne es vorkommen, dass Reisenden an türkischen Flughäfen die Einreise ohne nachvollziehbare Gründe verweigert werde. Auslöser für diese Verschärfung war die Festnahme des Menschenrechtlers Peter Steudtner, der inzwischen ebenso wieder freigelassen wurde wie der Journalist Deniz Yücel. Vier deutsche Staatsbürger sitzen weiterhin aus politischen Gründen in der Türkei in Haft.

(dpa)