ifo-Bildungsbarometer : Umfrage: Bund soll bei Bildung mehr entscheiden dürfen

Ein Stundenplan hängt in einer 8. Klasse in einem Gymnasium. (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

München Bei der Bildung wünschen sich die Deutschen nach einer Umfrage mehr bundeseinheitliche Regelungen.

Nur 28 Prozent sprachen sich dagegen aus. Das Barometer wurde am Mittwoch in München vorgestellt. Am größten ist die Zustimmung für eine Zuständigkeit des Bundes im Hochschulbereich (53 Prozent). Die Kultushoheit liegt aber bei den Ländern.