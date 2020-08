Wäre heute Bundestagswahl : Umfrage: Grüne ziehen wieder an SPD vorbei

Umfrage: Grüne ziehen wieder an SPD vorbei

Berlin Die Union ganz vorn, dahinter rangeln die Grünen und Sozialdemokraten um Platz zwei. Wäre heute Bundestagswahl wären die Grünen wieder zweitstärkste Kraft. Auch die AfD gewinnt dazu.

Die Grünen sind in einer neuen Umfrage wieder an der SPD vorbeigezogen. Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, wären sie mit 18 Prozent wieder zweitstärkste Kraft hinter der Union.