Corona-Krise : Umfragen sehen Union im Aufwind

Die CDU legt in aktuellen Umfragen zu. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Berlin CDU und CSU legen im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte zu und kommen auf 28 Prozent. Die AfD verliert.

Die Union befindet sich in der Corona-Krise in Umfragen deutlich im Aufwind. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Kantar für „Bild am Sonntag“ legen CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte zu und kommen nun auf 28 Prozent.