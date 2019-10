Acuh Merkel widerspricht : Umweltministerium: Klimaschutz-Paket wird nicht abgeschwächt

Sinsheim Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist Berichten über eine Abschwächung des Klimaschutzkonzepts der Bundesregierung entgegengetreten. Auch das Bundesumweltministerium widersprach einem „Spiegel“-Bericht, wonach die Regierung ihre Klimaschutz-Vorhaben entschärfen wolle.

„Wir werden das Klimaschutzgesetz als Teil des Klimapaketes nicht abschwächen. Es wird im Gegenteil das Kernstück einer zukünftig zielgerechten Klimapolitik“, twitterte Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth am Montag. In einem Tweet des Ministeriums hieß es zudem, der entscheidende Kern des Vorhabens, die jährlichen Sektorziele von 2020 bis 2030, bleibe voll wirksam. In den Gesetz werden für Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, Gebäude und weitere Sektoren jährliche CO2-Budgets verankert.