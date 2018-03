später lesen SPD-Mitgliedervotum Und jetzt zählen sie Teilen

Die Auszählung des SPD-Mitgliederentscheids über den erneuten Eintritt in eine große Koalition hat begonnen. Am Nachmittag kam der Post-Lastwagen mit den Stimmbriefen im Willy-Brandt-Haus an. Bei einem Nein der SPD-Basis drohen Neuwahlen.