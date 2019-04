später lesen Umfrage Union fällt auf Jahrestief - AfD stärkste Kraft im Osten Teilen

Die Union ist im „Sonntagstrend“ für „Bild am Sonntag“ auf den tiefsten Wert in diesem Jahr gefallen. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid büßten CDU/CSU im Vergleich zur Vorwoche zwei Punkte auf 28 Prozent ein. dpa