Union und SPD einigen sich auf Koalitionsvertrag

Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD hat es den entscheidenden Durchbruch gegeben. Die Parteien haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt sowie die Ressortverteilung geklärt. Auch erste Personalien sickern durch.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kommt um 10.47 Uhr aus dem Konrad-Adenauer-Haus und sagt: "Es ist gelungen". Auch Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) tritt nach dem Groko-Verhandlungsmarathon vor die Mikrofone. Er sagt: "Wir haben einen Koalitionsvertrag, der für sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger Positives bedeutet." Die Chance sei sehr groß, bald eine neue Bundesregierung zu haben. "Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und hart die letzten Stunden verhandelt."

Auch die SPD-Unterhändler bestätigten die Einigung in den Koalitionsverhandlungen am Mittwoch. "Der Vertrag steht", teilten die SPD-Spitzenverhandler unter Parteichef Martin Schulz in einer Messengergruppe. Nun muss die SPD-Basis bei einer Mitgliederbefragung der Neuauflage der Groko noch zustimmen.

Es seien letzte Hürden abgeräumt worden, hieß es laut der Nachrichtenagentur dpa aus Parteikreisen. Demnach wurde ein Durchbruch bei der Verteilung der künftigen Ministerien erzielt. Die SPD soll die drei wichtigen Ressorts Außen, Finanzen sowie Arbeit und Soziales besetzen, wie dpa und auch Reuters berichten. Aus Koalitionskreisen verlautete laut dpa zudem, dass Martin Schulz Außenminister werden wolle. Darüber hatte auch die "Bild"-Zeitung berichtet. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) wird für das Bundesfinanzministerium gehandelt.

Laut dpa bekommt die SPD zudem das Familien-, Justiz- und das Umweltministerium. Die CSU soll das Innenministerium erhalten, das um einen Heimatbereich aufgewertet werden soll, sowie die Ministerien Verkehr/Digitales und Entwicklung.

Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik bis zuletzt Streitpunkte

Am Mittwochvormittag wurde noch eine kurze Liste offener Punkte abgearbeitet, hieß es. Die Unterhändler hatten sich in der Nacht bei ihrem Finale der Koalitionsverhandlungen lange Zeit an der Frage verhakt, welcher Seite das Ministerium für Arbeit und Soziales zugeschlagen werden soll. Neben der SPD beanspruchte auch die CSU das Ressort.

Die drei Parteien wollten vor Weiberfastnacht an diesem Donnerstag den Koalitionsvertrag stehen haben. Sie hatten am Dienstag zum Start in die Schlussrunde betont, eine erneute Vertagung sollte nach den zwei zusätzlichen Verhandlungstagen unbedingt vermieden werden.

Trotz einiger Annäherungen waren die Gesundheits- und die Arbeitsmarktpolitik bis zuletzt die zentralen Streitpunkte. Die Führung der Sozialdemokraten will vor allem mit Erfolgen in diesen Politikbereichen bei ihrer Basis für ein Ja zum Koalitionsvertrag werben. Die Lösung beim Thema Arzt-Honorare soll laut Verhandlungskreisen eine Kommission sein, die für eine Angleichung der Honorare für gesetzlich und privat Versicherte eingerichtet wird. Sie soll eine gemeinsame Honorarordnung für die gesetzliche und die private Krankenversicherung vorbereiten.

SPD schaufelt sich laut Wagenknecht "eigenes Grab"

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht hält die Entscheidung der SPD für eine neue große Koalition für desaströs und hofft auf ein Nein bei der bevorstehenden Mitgliederbefragung. "Damit hat die SPD ihr eigenes Grab geschaufelt. Ob das Begräbnis stattfindet, werden die Mitglieder der SPD entscheiden", sagte Wagenknecht unserer Redaktion. Und: "Ich hoffe, dass man noch den Mut aufbringt, in der Opposition einen Neuanfang zu wagen statt sich an der Seite der CDU/CSU zu Tode zu regieren."

Dieser Koalitionsvertrag stelle die Weichen auf "Weiter so", sagte Wagenknecht. Da Union und SPD auf höhere Steuern für Superreiche und Konzerne verzichteten, werde das Geld für nötige Investitionen fehlen. Wohnungsnot und Pflegenotstand würden sich verschärfen, unsichere Beschäftigung, Niedriglöhne und Armutsrenten weiter das Leben von Millionen Menschen prägen. Statt auf Abrüstung werde auf eine Steigerung der Rüstungsausgaben und Waffenexporte gesetzt. "Weder die Wiederherstellung des Sozialstaats noch eine friedliche Außenpolitik sind mit dieser Koalition machbar.", sagte Wagenknecht.

(das / oko)