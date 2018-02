später lesen Groko-Poker Union und SPD verhandeln am Dienstag weiter FOTO: dpa, bvj FOTO: dpa, bvj Teilen

Wie aus Teilnehmerkreisen zu hören ist, sollen die Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD am Montagabend unterbrochen werden. Die Beteiligten einigten sich demnach darauf, am Dienstag in die zweite Verlängerung zu gehen.