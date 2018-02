später lesen Groko-Verhandlungen Union und SPD wollen Diesel-Fahrverbote verhindern FOTO: dpa, bsc fux FOTO: dpa, bsc fux Teilen

Union und SPD wollen drohende Diesel-Fahrverbote in Städten verhindern und den schleppenden Ausbau der Elektromobilität beschleunigen. Allerdings räumte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am Samstag in Berlin ein: "Wir wissen nicht, ob wir Fahrverbote werden vermeiden können."