Streit in der Koalition : Union wirft SPD bei Grundrente Wahlkampfspielchen vor

Streit in der Koalition

Berlin Die SPD hat mit ihren Plänen zur Finanzierung der Grundrente beim Koalitionspartner Union große Empörung ausgelöst. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak warf den Sozialdemokraten Wahlkampfmanöver kurz vor der Europawahl und der Wahl in Bremen vor.

Die Union werde dem Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nicht zustimmen. „Dieser Entwurf wird den Deutschen Bundestag nicht passieren“, kündigte er an.

Heil will den ab 2021 geplanten Zuschlag teils aus Steuermitteln finanzieren, teils aber auch auf Mittel aus der Kranken- und der Arbeitslosenversicherung zurückgreifen. Die von der Union geforderte Bedürftigkeitsprüfung soll es nicht geben. Auf das Konzept hatte sich Heil kurz vor der Europawahl mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) verständigt.

Um die Milliardenkosten zu decken, rechnet die SPD unter anderem mit Einnahmen aus der europäischen Finanztransaktionssteuer in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr. Diese Steuer gibt es allerdings noch nicht - bisher war zudem geplant, dass die Einnahmen daraus auf EU-Ebene bleiben und nicht in nationale Haushalte fließen.

Auch Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe kritisierte, die SPD wolle nicht vorhandenes Steuergeld einsetzen und dazu noch einen Großteil des Projekts durch den Griff in die Sozialkassen finanzieren. „Dieser sogenannte Gesetzesentwurf hat den Charakter eines Flugblatts einer im Wahlkampfendspurt verzweifelten Partei!“, sagte er. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf der SPD unseriöse Zahlengaukelei vor. Ein Modell ohne Bedürftigkeitsprüfung widerspreche dem Koalitionsvertrag.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bescheinigte der SPD Panik vor den Wahlen. Deshalb dürfe aber nicht eine an sich gute Idee aufs Spiel gesetzt werden, betonte er. Ohne Prüfung der Bedürftigkeit werde das Geld mit der Gießkanne auch an Gutverdiener ausgeschüttet. „Mit solchen Manövern macht die SPD die Grundrente kaputt.“

Sozialminister Heil rechnet trotz der Differenzen mit einer Einigung in der Bundesregierung. „Wir werden in dieser Koalition sicher noch viele Diskussionen haben“, räumte er ein. Er sei aber sicher, „dass wir zu einem Ergebnis kommen“. Ziel sei ein Beschluss in dieser Legislaturperiode. Sein Vorschlag sei „kein Vorratsthema für irgendwelche Wahlkämpfe“, versicherte der Sozialminister.