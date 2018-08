später lesen Finanzexperte aus Gütersloh Unruhe in Unionsfraktion: Brinkhaus will Kauder ablösen FOTO: Wolfgang Kumm FOTO: Wolfgang Kumm Teilen

Der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus will bei der Wahl des neuen Unionsfraktionsvorsitzenden im Bundestag den langjährigen Amtsinhaber Volker Kauder ablösen. Der bisherige Fraktionsvize habe Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gebeten, ihn als Kandidaten für den Vorsitz vorzuschlagen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin aus Kreisen der Unionsfraktion. dpa