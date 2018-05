später lesen Unter falscher Flagge Teilen

Bevor ein Gesetz für eine Ausweitung der vorgeschriebenen Sprechstundenzeiten geschrieben wird, wäre mal ein Kassensturz in Sachen Arzttermine sinnvoll. Lange Wartezeiten gibt es bei bestimmten Fachärzten und in einigen Regionen Deutschlands. Oft sind es auch ältere und weniger gebildete Menschen, die schlechter versorgt werden, weil sie am Telefon bei der Terminbitte nicht so überzeugend und redegewandt auftreten. Gianni Costa