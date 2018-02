später lesen Kauder hält dagegen Unzufriedenheit in CDU über Ressortverteilung FOTO: Gregor Fischer FOTO: Gregor Fischer Teilen

Twittern

Teilen



Die Unzufriedenheit in der CDU über die vereinbarte Ressortverteilung in einer neuen großen Koalition hält an. Hamburgs CDU-Chef Roland Heintze bedauert, dass das Bundesfinanzministerium von der CDU zur SPD wechseln soll. dpa