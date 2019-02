später lesen Grundsatzurteil Urteil zu Sonderstatus von Kirche als Arbeitgeber erwartet FOTO: Uwe Zucchi FOTO: Uwe Zucchi Teilen

Twittern

Teilen



Seit gut zehn Jahren beschäftigt die Kündigung eines wiederverheirateten kirchlichen Mitarbeiters Arbeitsrichter bis in die höchsten Instanzen. Heute sind nun wieder die Bundesarbeitsrichter in Erfurt an der Reihe. dpa