USA nehmen Annäherung im Korea-Konflikt ernst

US-Präsident Donald Trump hat sich verhalten aber zuversichtlich über die jüngsten Gesprächsangebote Nordkoreas gezeigt: "Ich glaube, sie sind aufrichtig", sagte Trump. Dies sei auch deswegen so, weil Nordkorea die Sanktionen zu spüren bekomme, auch dank der großen Unterstützung Chinas. Südkoreas Präsident Moon Jae In warnte nach den jüngsten Gesprächen mit dem Norden allerdings vor zu hohen Erwartungen: "Wir sind noch nicht in einer Situation, in der wir optimistisch sein können", so Moon gestern.