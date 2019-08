Neonazi-Netzwerk : Verbot von „Combat 18“: Innenministerium mahnt zur Sorgfalt

Sichergestellte Waffen des Neonazi-Netzwerks „Combat 18“ in Kiel. Foto: Horst Pfeiffer/Archiv.

Berlin Das Bundesinnenministerium hat sich zurückhaltend zur Frage eines schnellen Verbots des Neonazi-Netzwerks „Combat 18“ geäußert.

Bei „Combat 18“ handele es sich um eine neonazistische, rassistische, fremdenfeindliche, demokratiefeindliche und gewaltbereite Gruppierung, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag in Berlin. Verbotsverfügungen bedürften aber einer sorgfältigen Prüfung, damit sie auch vor Gericht Bestand hätten. „Unsere Verfassung stellt hohe Anforderungen auch an das Verbot von Vereinen, die eingehalten werden müssen, hierzu bedarf es zahlreicher Beweise, die sorgfältigst überprüft und hinterlegt werden müssen“, sagte sie weiter.