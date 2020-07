Verbraucherschutz : „Verbraucher tragen nicht die Schuld an Billigfleisch“

„Verbraucher tragen nicht die Schuld an Billigfleisch“

Mainz Zentrale in Rheinland-Pfalz kritisiert: Es gibt zu wenig Angebote, die artgerechter Haltung entsprechen.

Die Verbraucherzentrale in Rheinland-Pfalz warnt davor, die Verantwortung für billige Fleischpreise auf den Verbraucher abzuwälzen. Die Verbraucherschützer haben das Label unter die Lupe genommen, mit dem Handelsketten seit dem vergangenen Jahr die Haltungsform von Tieren angeben – von der Stallhaltung bis zum Premiumfleisch. Das Ergebnis, so sagte Referentin Waltraud Fesser, Leiterin des Fachbereichs Lebensmittel und Ernährung: „Fleisch, das nachhaltig und mit Tierwohl produziert ist, liegt bei einem Angebot von unter zehn Prozent. Und die Angaben sind noch eingeschränkt auf wenige Produkte.“ Das Fazit der Verbraucherzentrale im Land: „Die Verbraucher haben kaum eine Wahl. Die Schuld an den billigen Preisen kann man nicht unbedingt ihnen zuschieben.“ Genau 9,9 Prozent des angebotenen Fleisches kamen danach nicht aus der engen Stallhaltung von Tieren, zeigte ein Marktcheck.