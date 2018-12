später lesen Mit deutlich mehr Agenten Verfassungsschutz will stärker gegen Rechtsextremismus vorgehen FOTO: dpa / Bernd Thissen FOTO: dpa / Bernd Thissen Teilen

In seiner Zeit als Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz wurde Hans-Georg Maaßen oft für ein zu lasches Vorgehen gegen Rechts kritisiert. Sein Nachfolger Thomas Haldenwang will das nun offenbar ändern. Die Zahl der Agenten in diesem Bereich soll um 50 Prozent aufgestockt werden.