Verhandeln bis es quietscht

CDU, CSU und SPD schenken sich in der Schlussphase der Verhandlungsgespräche nichts. Kristina Dunz und Holger Möhle

Hilft jetzt wirklich nur noch beten? Es ist der letzte Tag der Koalitionsgespräche, vielleicht jedenfalls, aber das kann Martin Schulz an diesem Sonntagmorgen auch nicht sicher sagen. Mal sehen. Zwei Tage Puffer sind eingebaut, auch wenn CSU-Chef Horst Seehofer einen Zug nach München um 16:05 Uhr gebucht hat. Sehr optimistisch. Julia Klöckner und Monika Grütters, CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz und Berlin, haben sich am späten Vormittag erst einmal zum Kirchgang aufgemacht. Beten für die GroKo.

Gut vier Monate nach der Bundestagswahl ist Deutschland noch immer ohne neue Bundesregierung. Und es könnte noch einige Wochen dauern, bis auch die SPD ihr Mitgliedervotum nebst Regionalkonferenzen, bei denen die Parteispitze an der Basis für die Einigung werben muss, hinter sich gebracht hat. In den zurückliegenden 48 Stunden jedenfalls haben die Koalitionäre in spe wieder einige Problemfelder abgeräumt. Klima und Umwelt haben sie schon früh erledigt und sich dabei gleich vom nationalen Klimaziel verabschiedet, die Kohlendioxidemissionen bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent zu reduzieren.

Aktivisten von Greenpeace erinnern vor der SPD-Zentrale, in der die Verhandler tagen, haben Eisblöcke herangekarrt und eine eiskalte "2020" aufgestellt. Angela Merkel halten sie vor: "Ihr Versprechen zum Klimaziel 2020 hat die Kanzlerin heute verraten." Merkel hat zum Einstieg in diesen Verhandlungstag wieder nur ein dünnes Statement abgegeben. Besser nicht zu viele Erwartungen wecken. Bei Merkel hört sich die Zurückhaltung dann so an: "Ich gehe mit gutem Willen, aber natürlich auch mit einer gewissen Erwartung, dass noch schwere Verhandlungsstunden auf uns zukommen, in die heutige Sitzung."

Gestern Nachmittag meldeten einige Unterhändler für ihren Bereich, dass sich an der Art der Rückfragen aus der Spitzenrunde ablesen lassen: die Verhandlungen näherten sich einem Ende. Aber wie so oft kann es dauern, bis ganz dicke Brocken abgeräumt sind: Gesundheit (Zwei-Klassen-Medizin), Arbeit (sachgrundlose Befristung) und der Sektoren Wohnen/Mieten waren zunächst noch offen.

SPD-Landeschef Michael Groschek betonte: "Wir brauchen eine Flexibilisierung des Bau- und Planungsrechtes." 95 Prozent sind nach den Worten von CDU-Vize Thomas Strobl ausverhandelt. Aber auch an fünf Prozent, also auf den letzten Metern, kann man straucheln und scheitern. Und schließlich müssen sich Merkel, Seehofer und Schulz auch noch darüber verständigen, welche Partei welche Ministerien für sich beansprucht. Chefsache. Schulz muss für sich dabei auch die Frage beantworten: Geht er selbst überhaupt ins Kabinett? Sollte die SPD unter anderem Außenamt, Finanzministerium sowie das Arbeits- und Sozialministerium für sich beanspruchen, wird sich die Union wohl quer stellen.

Die SPD hat angekündigt, zu "verhandeln, bis es quietscht", wie Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles beim Sonderparteitag vor zwei Wochen in Bonn versprochen hatte. Die CSU hält dagegen. Schließlich hat die Partei noch ein ganz anderes Ereignis vor Augen: die Landtagswahl im Freistaat im Spätsommer. Parteichef Seehofer hatte nach Ende der Sondierungen noch betont: "Das ist Aufbruch". Die Ergebnisse: hervorragend. Das möchte er auch jetzt sagen können, egal, wann sein Zug nach München geht. Es wird wohl Montag werden.