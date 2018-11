später lesen Nach Mitgliederbefragung Verrückte Zeiten in der Südwest-SPD FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

Baden-Württembergs SPD-Vorsitzende Leni Breymaier will trotz eines knapp gewonnenen Mitgliedervotums nicht wieder für den Landesvorsitz antreten. Dafür bewirbt sich am kommenden Samstag beim Parteitag in Sindelfingen der unterlegene Kandidat Lars Castellucci. Von Bettina Grachtrup, dpa