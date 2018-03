später lesen Nils D. aus Dinslaken Verurteilter IS-Terrorist soll drei Gefangene getötet haben FOTO: Federico Gambarini FOTO: Federico Gambarini Teilen

Gegen den bereits als islamistischen Terroristen verurteilten Nils D. aus Dinslaken in Nordrhein-Westfalen werden neue schwere Vorwürfe laut. Der Mann soll in Syrien Gefangene der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) misshandelt und getötet haben. dpa