Vorstoß in Berlin Grüne wollen Verkauf von Silvesterböllern verbieten FOTO: dpa / Marc Müller

Geht es nach dem Willen der Grünen in Berlin soll privates Böllern an Silvester verboten werden. Auf einem Landesparteitag beschlossen die Delegierten der Partei am Samstag mehrheitlich einen entsprechenden Antrag.