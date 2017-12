später lesen Polizeieinsatz in Berlin Wagen kracht in SPD-Zentrale - Gaskartuschen vor CDU-Haus FOTO: Paul Zinken FOTO: Paul Zinken Teilen

Unter mysteriösen Umständen ist an Heiligabend ein Auto in das Foyer der SPD-Parteizentrale in Berlin gekracht. Das bestätigte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am frühen Montagmorgen. dpa