In Kitas und Kliniken : Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben begonnen

In Kitas und Kliniken

Berlin Ab heute wird in Kindergärten, Kliniken und anderen städtischen Betrieben gestreikt. Der Auftakt bleibt auf einzelne Städte beschränkt. Doch bald könnten mehr Menschen den aktuellen Tarifkonflikt zu spüren bekommen.

In mehreren Bundesländern haben heute die angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen begonnen. In Nordrhein-Westfalen und Bayern gab es in einzelnen Städten Aktionen vor städtischen Betrieben.