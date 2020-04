Institut für Menschenrechte : Warnung vor Diskriminierung in Corona-Krise

Berlin Das Deutsche Institut für Menschenrechte warnt vor einer Benachteiligung älterer und behinderter Menschen in der Corona-Krise.

Rudolf begrüßte die Empfehlung des Ethikrates, dass das Alter in Notsituationen in Krankenhäusern kein Kriterium bei der Entscheidung über eine medizinische Versorgung sein dürfe. Bedenken äußerte sie aber mit Blick auf den Vorschlag, medizinische Fachgesellschaften sollten Regeln zur Abwägung vorgeben. „Ethisch hoch brisante Fragen dürfen nicht allein von den Fachgesellschaften beantwortet werden.“ Vielmehr sei eine breite Diskussion erforderlich. „Es muss sichergestellt werden, dass diskriminierende Vorstellungen von alten oder behinderten Menschen auch nicht indirekt in eine Entscheidung einfließen“, so Rudolf.