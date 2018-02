später lesen Warschau Warschau ruft Polen im Ausland zur Denunziation auf Teilen

Twittern

Teilen



Der Streit um Polens Holocaust-Gesetz zieht weitere Kreise: Die Regierung in Warschau hat im Ausland lebende Landsleute aufgefordert, vermeintlich antipolnische Äußerungen an offizielle Stellen zu melden. "Bitte dokumentieren Sie alle antipolnischen Äußerungen, Darstellungen und Meinungen, die uns schaden, und reagieren Sie darauf. Informieren Sie unsere Botschaften, Konsulate und Honorarkonsulate über jede Verleumdung, die den guten Ruf Polens beeinflusst", heißt es in einem dreiseitigen Schreiben von Senatsmarschall Stanislaw Karczewski. Der Brief wird weltweit über die Botschaften und Konsulate verbreitet.